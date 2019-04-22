Видео: пятиметровый питон на крыше дома стал причиной паники

Но вскоре ситуация прояснилась. На место прибыл владелец змеи Девин Джонс-Уайт. Он рассказал, что это восьмилетний сетчатый питон по имени Джульет длиной почти 5,5 метров, она питается размороженными кроликами и опасности для окружающих не представляет, сообщает телеканал WHYZ.

Змея выращена в неволе, не ядовита, и у хозяина есть специальное разрешение на ее содержание дома. В тот день мужчина плохо запер клетку, и питон выбрался из дома, а затем, вероятно, был облаян собакой и просто забрался в безопасное место.

Самым драматичным стал момент, когда Девин, снимая змею с крыши, споткнулся и упал на землю, но ему все же удалось самостоятельно спустить питона, отмечает The Washington Post. Он рассказал, что очень беспокоился за убежавшего питомца и подозревает, что люди бросали в него камнями.

The python that escaped in #Detroit and climbed on a roof is now safe and sound.

See this gal's primetime debut at 11 on @wxyzdetroit pic.twitter.com/9vluYIRu3E — Brian Abel (@BrianAbelTV) April 19, 2019

Made a new friend today. This is Juliet and she created quite the scare in a Detroit neighborhood. 😳 pic.twitter.com/TGyPRIfLr1 — Brian Abel (@BrianAbelTV) April 19, 2019

Сетчатые питоны - самые большие змеи в мире, напоминает издание. В дикой природе они могут представлять угрозу для человека. Так, в 2017-м и 2018 годах в Индонезии погибли взрослые мужчина и женщина, которые были проглочены этими змеями, длина которых составляла 7 метров. В неволе рекордный размер сетчатых питонов достигал 6,2 метров.

Содержащиеся в домашних условиях питоны тоже не раз убивали людей. Самый жуткий за последние годы случай произошел в августе 2013 года в канадском городе Кэмпбелтон (провинция Нью-Брансуик), где африканский питон, сумевший выбраться из зоомагазина, задушил двух мальчиков пяти и семи лет. Как выяснилось, детей пригласили для ночевки с сыном владельца зоомагазина. Этот ребенок во время инцидента находился в другой комнате и не пострадал.