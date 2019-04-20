Сб, 20.04.2019
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  • Работники Таллиннского зоопарка придумали имя родившемуся тюлененку

Работники Таллиннского зоопарка придумали имя родившемуся тюлененку
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Новорожденный тюлененок Вирго.

ФОТО: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed / Facebook

Родившегося в марте в Таллиннском зоопарке тюлененка назвали Вирго, посетителям зоопарка маленького тюленя пока не показывают.

Таллиннский зоопарк написал на своей странице в Facebook, что в середине недели встретились мать тюлененка Лиелу вместе с малышом и отец маленького тюленя Латыш. Папа-тюлень осмотрел своего сына, которого работники зоопарка назвали Вирго, но отнесся к нему не очень дружелюбно и поэтому малыш еще некоторое время останется в безопасном для него месте, сообщает Rus.ERR.

Маленький тюлень родился рано утром 1 марта.

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