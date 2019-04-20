Работники Таллиннского зоопарка придумали имя родившемуся тюлененку
Родившегося в марте в Таллиннском зоопарке тюлененка назвали Вирго, посетителям зоопарка маленького тюленя пока не показывают.
Таллиннский зоопарк написал на своей странице в Facebook, что в середине недели встретились мать тюлененка Лиелу вместе с малышом и отец маленького тюленя Латыш. Папа-тюлень осмотрел своего сына, которого работники зоопарка назвали Вирго, но отнесся к нему не очень дружелюбно и поэтому малыш еще некоторое время останется в безопасном для него месте, сообщает Rus.ERR.
Маленький тюлень родился рано утром 1 марта.