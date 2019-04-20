Умерла собака, которой пьяный мужчина выстрелил в голову

Эстонское общество защиты животных сегодня сообщило, что тяжело пострадавшая от пули собака умерла.

В пятницу в 1.15 ночи в полицию поступил вызов на остров Прангли.

Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что прибывшие на место полицейские обнаружили троих мужчин с признаками алкогольного опьянения. В разговоре с ними выяснилось, что они вместе употребляли алкоголь, когда две находившихся на хуторе собаки сцепились друг с другом.

53-летний мужчина начал разнимать животных, и одна из собак его укусила. После этого мужчина схватил свое охотничье ружье и выстрелил в сторону собаки.

Выстреливший в собаку добровольно передал полиции оружие и другие находящиеся на хуторе ружья и патроны. У него есть разрешение на оружие.

У пострадавшей собаки была травмирована область нижней челюсти. Дозвониться до ветеринара на острове не удалось. Брат хозяина собаки обещал, что утром сам найдет помощь для животного.