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В Таллинне собака попала под две машины, на ее лечение срочно нужны деньги
Сегодня утром в клинику Tallinna Loomade Kiirabi была доставлена молодая собака, чья окровавленная мордочка испугала как ветеринаров, так и спасателей животных. Оставленная на минуту без присмотра Тяпи перепрыгнула через забор и попала на бульваре Вабадузе сразу под две машины.
«Сломанная нижняя челюсть, сломанная лапа и внутренние повреждения - таковы первичные результаты осмотра, - передает член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Вальнер слова ветеринара Расмуса Уускюла. - Жизнь этой молодой собаки можно спасти, но финансовое положение многодетной семьи не позволяет этого сделать. У MTÜ Loomapäästegrupp сейчас тоже непростые времена, но, может быть, у общественности есть возможность помочь».
Двухлетнюю собаку Тяпи доставил в клинику ее хозяин. По словам очевидцев, попавшая сразу под две машины собака смогла сама доползти до дома, где ее и нашла хозяйка. По словам Вальнера, когда она увидела окровавленную Тяпи, ее сердце сжалось от боли. «Она никого не обвиняет. Не указывает ни на кого пальцем, а берет всю ответственность на себя», - рассказал он.
По словам Вальнера, ситуация действительно сложная: в семье пять детей, отец - учитель музыки - несколько лет назад лишился основной работы и теперь работает с частичной нагрузкой. Мать занимается воспитанием детей. То, что Тяпи пострадал в ДТП, уже большая трагедия для едва сводящей концы с концами семьи, но еще страшнее осознание, что у них нет денег на лечение питомца.
Член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Вальнер признал, что и у них сейчас туго с деньгами и ранее имевшие место долги до сих пор не выплачены, поэтому он обращается за помощью к общественности.
Банковские реквизиты для желающих помочь Тяпи:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
Пояснение: Täpi raviks
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