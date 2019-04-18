В Таллинне собака попала под две машины, на ее лечение срочно нужны деньги

«Сломанная нижняя челюсть, сломанная лапа и внутренние повреждения - таковы первичные результаты осмотра, - передает член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Вальнер слова ветеринара Расмуса Уускюла. - Жизнь этой молодой собаки можно спасти, но финансовое положение многодетной семьи не позволяет этого сделать. У MTÜ Loomapäästegrupp сейчас тоже непростые времена, но, может быть, у общественности есть возможность помочь».

Двухлетнюю собаку Тяпи доставил в клинику ее хозяин. По словам очевидцев, попавшая сразу под две машины собака смогла сама доползти до дома, где ее и нашла хозяйка. По словам Вальнера, когда она увидела окровавленную Тяпи, ее сердце сжалось от боли. «Она никого не обвиняет. Не указывает ни на кого пальцем, а берет всю ответственность на себя», - рассказал он.

По словам Вальнера, ситуация действительно сложная: в семье пять детей, отец - учитель музыки - несколько лет назад лишился основной работы и теперь работает с частичной нагрузкой. Мать занимается воспитанием детей. То, что Тяпи пострадал в ДТП, уже большая трагедия для едва сводящей концы с концами семьи, но еще страшнее осознание, что у них нет денег на лечение питомца.

Член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Вальнер признал, что и у них сейчас туго с деньгами и ранее имевшие место долги до сих пор не выплачены, поэтому он обращается за помощью к общественности.