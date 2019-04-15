Золотая рыбка Джордж умерла в 44 года

Владелец Джордж Кит Эллис выиграл его в паре с другой рыбкой Фредом на местной ярмарке в 1974 году и подарил их своей подруге Мэри, на которой сейчас женат. Рыбки застали два переезда и появление на свет дочери их владельцев.

Фред умер в 2017 году в возрасте 42 лет. После его смерти Джордж начал терять свою золотистую окраску, со временем сменив ее на серебристую, утверждают владельцы. Джорджа похоронили в саду у дома рядом с Фредом.

По словам Мэри, сначала они не верили, что рыбки смогут прожить больше одного года, но в последнее время они не сомневались, что питомцы их переживут. Кит с супругой считают, что секрет долгой жизни их рыбок — «регулярные физические упражнения, диета на хлопьях для рыб и регулярная замена воды».