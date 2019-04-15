«Природа мира» — «Зеленая черепаха освобождается от лишнего».Кайдо Хааген (45, фотограф) ФОТО: Кайдо Хааген

В Китае умерла, возможно, последняя самка редчайшей гигантской мягкотелой черепахи Янцзы, известной также как черепаха Свинхо. Судя по всему, ей было больше 90 лет, и она содержалась в зоопарке Сучжоу на юге страны.

За сутки до этого специалисты предприняли очередную, уже пятую по счету попытку искусственного оплодотворения черепахи. По их словам, процедура прошла успешно, и черепаха чувствовала себя хорошо, однако вскоре ее состояние резко ухудшилось. Теперь предстоит выяснить причины смерти рептилии.

После смерти этой самки в мире осталось лишь три особи этого вида, но, скорее всего, все они - самцы. Один живет в зоопарке в Китае, это точно самец, а еще две особи обитают на воле во Вьетнаме. Эти черепахи очень скрытные, поэтому определить пол последних довольно сложно.