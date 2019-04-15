Зоотехник рассказала, почему кукушки подбрасывают яйца

В основном, кукушки, перекладывающие заботу о своем потомстве на других птиц, обитают в Восточном полушарии, а ответственные родители — в Западном. Особенно много непаразитических видов в Северной и Южной Америке. Например, кукушки ани и гуйра чаще выводят потомство самостоятельно. За редким исключением сами строят гнезда и высиживают птенцов американские кукушки.

Галапагосская американская кукушка, хоть и подбрасывает яйца в чужие гнезда, сама высиживает их и выкармливает потомство: она откладывает яйца в чужое гнездо и прогоняет его хозяев, то есть ее паразитизм, по сути, ограничивается кражей жилья. Бронзовые кукушки тоже кормят своих птенцов сами. У калифорнийской бегающей кукушки яйца и вовсе высиживают оба родителя, и ухаживают за птенцами они тоже вместе.

В России встречается пять видов кукушек, среди которых самым распространенным является кукушка обыкновенная. Именно она — один из наиболее известных гнездовых паразитов.

Для обыкновенной кукушки характерно «многоженство», то есть брачный участок самца включает в себя несколько самок, которых он навещает. При этом самец охраняет его, чтобы в одном гнезде не оказались яйца других кукушек. А самка в период размножения старается найти именно тот вид птиц, представители которого в свое время выкормили ее саму. Ориентируется она не только на внешний вид, но и на голос. В основном это гнезда воробьиных. Все потому, что растущему кукушонку требуется для прокорма много насекомых, а именно воробьиные выкармливают ими своих птенцов, без устали трудясь с утра до вечера.

За сезон кукушка откладывает более десяти яиц, и многие исследователи считают, что высиживать их самостоятельно, а потом кормить каждого птенца ей просто не по силам. Потому она и перекладывает заботу о них на других пернатых.

Свои яйца кукушка старается подбросить в еще незаконченную кладку. А так как эмбриональное развитие их птенцов короткое — всего около 12 дней, — это позволяет им вылупиться раньше соседей по гнезду. Затем кукушонок начинает методично выкидывать все яйца или даже уже вылупившихся птенцов. Для этого у слепого и вроде бы беспомощного птенца есть особый механизм: на голой спине находится чувствительная зона, при прикосновении к которой включается инстинкт выбрасывания. Подобный сценарий реализуется природой потому, что вырастет кукушонок намного больше приемных родителей, следовательно, ему необходима вся приносимая ими пища. На 20-е сутки он покинет гнездо, обогнав последних в два, а то и три раза.

Но кукушка обыкновенная не одна в своем роде. Явление гнездового паразитизма часто встречается и среди водоплавающих птиц. Среди уток этим славятся пеганки (огари), которые подбрасывают свои яйца в гнезда соседок — других пеганок. Яйца длинноносого крохаля попадаются в гнездах черного турпана, а белоглазый нырок иногда откладывает свои в гнездах уток савок. Гнездовой паразитизм встречается даже у белого гуся!

Правда, у этих птиц подобная тенденция не закрепляется естественным отбором. Причина простая: чужие птенцы чаще всего гибнут. Во-первых, самке не удается накрыть все яйца своим телом. Во-вторых, «приемыши» не находят общего языка с чужой матерью, как следствие, отбиваются от выводка и гибнут от хищников. Поэтому обычно утки подбрасывают яйца только в неблагоприятные для своего вида условия для гнездового периода. Вероятно, когда чувствуют, что не смогут сами прокормить потомство.