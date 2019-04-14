Галерея и видео: эстонские охотники превратили в шоу убийство бобра

В первую половину дня вытащить бобра из норы не удалось, хотя его и видели. "Шума было много, а шерсти мало. В этот раз бобр оказался хитрее", - сказал руководитель общества охотников Андеро Танк.

К концу похода на бобров стали охотиться у большой канавы и там удалось поймать одно молодое животное. "Собака выгнала бобра из норы и мы поймали его сачком", - радовался Танк.

Как он и сказал, день, закрывший этот охотничий сезон, был скорее шоу. Если обычно на бобра идут четверо или пятеро мужчин, то в этот раз на месте было более 20 человек. Всем было весело, а закончилась охота тем, что руководитель разделил между участниками копченое мясо бобра.