Помогите Роджеру найти дом!

Это Роджер. В конце марта он появился на улицах Нарвы. Откуда и как он появился, никому неизвестно. Роджер был в огромном стрессе и депрессии. Четыре дня его пытались ловить и на пятый это наконец удалось.
Сейчас он уже чувствует себя спокойно. Всё самое ужасное позади.
Роджер абсолютно бескофликтная собака. Дружит и с людьми, и с другими животными. Но не остается один дома. Роджер очень быстро и сильно привязывается к человеку и очень переживает, когда тот пропадает из виду. Идеальный дом для Роджера - это дом, где всегда кто-то есть.
Пока Роджеру не везет. Его еще не увидел свой человек. Возможно, это вы?
Если вы хотите предложить любящий дом Роджеру, звоните по номеру 53581848 или 55992270.