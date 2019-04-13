Помогите Роджеру найти дом!

Роджер абсолютно бескофликтная собака. Дружит и с людьми, и с другими животными. Но не остается один дома. Роджер очень быстро и сильно привязывается к человеку и очень переживает, когда тот пропадает из виду. Идеальный дом для Роджера - это дом, где всегда кто-то есть.