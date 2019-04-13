Сб, 13.04.2019
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  • Видео: трое жителей Эстонии пришли на помощь застрявшему между камнями тюлененку

Видео: трое жителей Эстонии пришли на помощь застрявшему между камнями тюлененку

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Вчера вечером на острове Вийрелайд между камнями застрял тюлененок. Для спасения животного понадобилась помощь трех человек, сообщает Elu24.

Подобраться к издающему жалобные звуки тюлененку, который застрял между камнями, было непросто. «Тюлень пытался нас укусить — держал его голову так, чтобы ему это не удалось и втроем смогли достать несчастного из каменного плена», - рассказывает участник спасательной операции Прийт Виллемсон.

Спасенный некоторое время плавал в районе гавани и покинул юго-восточное побережье Муху только утром.

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