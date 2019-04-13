Видео: трое жителей Эстонии пришли на помощь застрявшему между камнями тюлененку

Подобраться к издающему жалобные звуки тюлененку, который застрял между камнями, было непросто. «Тюлень пытался нас укусить — держал его голову так, чтобы ему это не удалось и втроем смогли достать несчастного из каменного плена», - рассказывает участник спасательной операции Прийт Виллемсон.