Видео: трое жителей Эстонии пришли на помощь застрявшему между камнями тюлененку

Вчера вечером на острове Вийрелайд между камнями застрял тюлененок. Для спасения животного понадобилась помощь трех человек, сообщает Elu24.
Подобраться к издающему жалобные звуки тюлененку, который застрял между камнями, было непросто. «Тюлень пытался нас укусить — держал его голову так, чтобы ему это не удалось и втроем смогли достать несчастного из каменного плена», - рассказывает участник спасательной операции Прийт Виллемсон.
Спасенный некоторое время плавал в районе гавани и покинул юго-восточное побережье Муху только утром.