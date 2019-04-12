Молодежь Пыхья-Таллинна запустила кампанию помощи бездомным животным

Кампания продолжает прошлогоднюю благотворительную акцию «Будь другом», она начнется 29 апреля и продлится до 10 мая.

Исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко напомнила, что Круглый стол молодежи был удостоен премии «Великие дела таллиннской молодежи 2018» именно за проведение кампании «Будь другом».

«Теперь молодые люди решили развить это начинание. На этот раз решено собирать не деньги, а необходимые для бездомных животных вещи», - сказала Юрченко.

Круглый стол молодежи призывает все заинтересованные учреждения и организации открыть пункты сбора пожертвований для бездомных животных. Прежде всего нужен качественный корм. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными.

Для того чтобы принять участие в благотворительной кампании и открыть пункт сбора, необходимо связаться с координатором кампании. Это можно сделать посредством электронной почты - Kristi.Ryytel-Sorgin@tallinnlv.ee.