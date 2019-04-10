Помогите! Эта пушистая красавица страдает от боли

У кошки песок в мочевом пузыре, сильное воспаление и кровь в моче. Также животное страдает от сильных болей, из-за которых кошка так сильно лизала низ живота, что слезла шерсть. Добровольцы Pesaleidja никогда не оставляют без помощи своих подопечных. И хотя у Пийи своего дома нет, ни одна клиника не может помочь бесплатно, поэтому Пийе нужна помощь добрых людей.