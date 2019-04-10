Помогите! Эта пушистая красавица страдает от боли

Пийа - красивая молодая кошка, которую нашли вместе с сестрами и братьями в Тырва, в районе Рийска. Ее поселили в приюте для животных Pesaleidja, теперь ей нужна медицинская помощь, передает Lemmik.
У кошки песок в мочевом пузыре, сильное воспаление и кровь в моче. Также животное страдает от сильных болей, из-за которых кошка так сильно лизала низ живота, что слезла шерсть. Добровольцы Pesaleidja никогда не оставляют без помощи своих подопечных. И хотя у Пийи своего дома нет, ни одна клиника не может помочь бесплатно, поэтому Пийе нужна помощь добрых людей.
Каждый цент пожертвования поможет кошке выздороветь и даст надежду на то, что кто-то возьмет ее к себе.
Чтобы помочь кошке, можно перевести пожертвование на счет НКО Pesaleidja:
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB Pank
EE351700017003105966 Luminor Bank
EE647700771001866844 LHV Pank
Пояснение: Pallike Piia
Или позвонить на телефоны пожертвований НКО Pesaleidja:
900 0950 - цена звонка 50 €
900 0915 - цена звонка 15 €
900 0905 - цена звонка 5 €
Прослушайте приветствие, иначе пожертвование не будет переведено. Спасибо, что помогаете помогать!