Слон в Национальном парке Крюгера в ЮАР ФОТО: AGAMI/C. Piek / imago/blickwinkel/Scanpix

В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал браконьера, после чего его тело съели львы.

Сообщники погибшего, который, судя по всему, охотился на носорога, рассказали его семье, что он был убит слоном во вторник. Родственники сообщили о случившемся сотрудникам парка.

Поисковая бригада долго искала тело и в четверг обнаружила человеческий череп и брюки - это все, что осталось от охотника.

Управляющий парком выразил соболезнования семье погибшего.

"Проникать на территорию Национального парка Крюгера нелегально и пешком - верх безрассудства, - сказал он. - Заповедник таит в себе много опасностей, и этот инцидент служит тому доказательством".

Национальный парк Крюгера постоянно сталкивается с проблемой браконьерства, в частности потому, что в странах Азии сохраняется высокий спрос на рог носорога.