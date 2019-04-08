Галерея и видео: на пярнуском пляже заметили необычного гостя

По словам главного специалиста Департамента окружающей среды Тыну Тальви, в этом случае следует оставить животное в покое. "Бобры очень подвижные и прибрежные воды они используют для миграции из одной реки в другую и поиска нового места жительства", - пояснил он. Вероятно, речь идет о молодой особи, которая выросла и была выставлена из семьи.