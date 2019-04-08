Нужны ли в Таллинне собачьи кинотеатры?

По словам организаторов, мероприятие прошло на уровне – в кино пришли только воспитанные дружелюбные собаки, которые не вступали в конфликты с другими зрителями и не пытались метить территорию. Владельцы четвероногих особенно высоко оценили предшествовавшее сеансу обсуждение вопросов поведения и питания собак, проведенное тренером Сирье Ветс и ветеринаром Кенно Руулем.

По словам основателя и исполнительного директора Nufnuf Айвара Роопа, в мире собачьи кинотеатры довольно распространены, потому что дают владельцам возможность проводить досуг вместе со своими пушистыми подопечными, а кроме того, позволяют собакам учиться общаться с себе подобными. Для таких мероприятий выбирают фильмы, в которых много животных и звуков природы, поскольку они интересны собакам.