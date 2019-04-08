Нужны ли в Таллинне собачьи кинотеатры?

Кому бы не понравилось отправиться в кино с лучшим другом? К сожалению, до сих пор многие были лишены этой возможности, ведь собак нельзя назвать частыми посетителями кинотеатров. Проблему решил организованный Nufnuf и Fundwise Собачий киноклуб – пришедшие на сеанс собаки смогли в компании своих владельцев посмотреть фильм о животных «Homeward Bound: The Incredible Journey».
По словам организаторов, мероприятие прошло на уровне – в кино пришли только воспитанные дружелюбные собаки, которые не вступали в конфликты с другими зрителями и не пытались метить территорию. Владельцы четвероногих особенно высоко оценили предшествовавшее сеансу обсуждение вопросов поведения и питания собак, проведенное тренером Сирье Ветс и ветеринаром Кенно Руулем.
По словам основателя и исполнительного директора Nufnuf Айвара Роопа, в мире собачьи кинотеатры довольно распространены, потому что дают владельцам возможность проводить досуг вместе со своими пушистыми подопечными, а кроме того, позволяют собакам учиться общаться с себе подобными. Для таких мероприятий выбирают фильмы, в которых много животных и звуков природы, поскольку они интересны собакам.
Собачий киноклуб ознаменовал запуск краудфандинговой кампании Nufnuf на платформе Fundwise. Эстонский бренд товаров для животных, большая часть продукции которого отправляется на экспорт, планирует при помощи инвесторов привлечь не менее 100 тысяч евро дополнительного капитала, который будет направлен на разработку продукции и ускорение международного роста Nufnuf.