Предсказано полное вымирание дельфинов

Ученые изучили воздействие потепления 2011 года, накрывшего западную часть Австралии, на репродукцию дельфинов. Они выяснили, что повышение температуры в заливе Шарк на четыре градуса Цельсия привело к гибели значительной части морских водорослей, которые являются основой местной экосистемы.

В связи с этим после 2011 года «уровень выживаемости» дельфинов снизился на 12 процентов, а также снизилась рождаемость этих млекопитающих. Кроме того, специалисты зафиксировали повышение смертности среди новорожденных и более позднее наступление половозрелости.