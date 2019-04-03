Тюлененок грелся на солнышке в Пярну, пока его не начали спасать неравнодушные граждане

«Один звонивший, который не решался подойти близко, полагал, что на пастбище в беду попал заяц-беляк», - смеется Калью Виллота.

По словам главного специалиста по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви, сейчас как раз то время, когда тюленята покидают своих родителей и начинают жить самостоятельной жизнью.

Тальви подчеркнул, что обнаружившие с виду беспомощного тюлененка люди ни в коем случае не должны сами помогать этому охраняемому виду животных. Неравнодушным необходимо позвонить по номеру Инспекции окружающей среды 1313 и вести себя в соответствии с полученными по телефону инструкциями. Любое другое вмешательство запрещено законом.

«Для природы лучше, когда он со всем справляется сам, по законам природы. Заточение, сдача в зоопарк или парк для животных - крайне жестокий поступок в отношении тюлененка и самое плохое решение из всех возможных, поскольку это сломает жизнь молодого животного», - объяснил специалист.

Главный специалист бюро охоты и гидробиоса Департамента окружающей среды Яан Сиймсон рассказал, что заблудившегося малыша вчера отнесли к морю, но около полудня на номер 1313 вновь позвонили и сообщили об этом упрямце. Тогда было решено осмотреть тюлененка и при необходимости доставить его к воде.