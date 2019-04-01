Пн, 1.04.2019
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  • Фото: в скорую ветеринарную помощь доставили травмированную лису

Фото: в скорую ветеринарную помощь доставили травмированную лису

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Попавшая под машину лиса.

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

В субботу вечером в Эстонское общество диких животных сообщили о попавшей под машину лисе. На место происшествия отправилась звериная спасательная группа, которая в срочном порядке отвезла животное в ветклинику, сообщает Lemmik.

Состояние попавшей к ветеринарам лисы было тяжелым. Они взяли у нее кровь на анализ, для определения внутренних повреждений сделали рентген и установили капельницу. Специалисты также заметили, что животное страдает от чесотки. Результаты анализов, однако, дали причину для радости - заболевание не запущено и поддается лечению.

Вчера лиса переехала в приют. По словам заботящейся о ней Тиу Типпур, пострадавшая держится хорошо, пьет и ест с аппетитом, а также принимает лекарства. Общество диких животных сделает все возможное, чтобы вернуть ее в лес. Для этого нужна помощь неравнодушных людей, поскольку только благодаря им можно найти деньги на лечение лисы.

Сделать пожертвование на лечение лисы можно, позвонив по номерам:

9009933 - жертвуешь 5 евро

9009955 - жертвуешь 25 евро

Кроме того, можно сделать банковский перевод:

Eesti Metsloomaühing

Swedbank

EE952200221067573100

Пояснение: Metsloomade abistamiseks

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