Фото: в скорую ветеринарную помощь доставили травмированную лису

Состояние попавшей к ветеринарам лисы было тяжелым. Они взяли у нее кровь на анализ, для определения внутренних повреждений сделали рентген и установили капельницу. Специалисты также заметили, что животное страдает от чесотки. Результаты анализов, однако, дали причину для радости - заболевание не запущено и поддается лечению.

Вчера лиса переехала в приют. По словам заботящейся о ней Тиу Типпур, пострадавшая держится хорошо, пьет и ест с аппетитом, а также принимает лекарства. Общество диких животных сделает все возможное, чтобы вернуть ее в лес. Для этого нужна помощь неравнодушных людей, поскольку только благодаря им можно найти деньги на лечение лисы.