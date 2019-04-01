Фото: в скорую ветеринарную помощь доставили травмированную лису

В субботу вечером в Эстонское общество диких животных сообщили о попавшей под машину лисе. На место происшествия отправилась звериная спасательная группа, которая в срочном порядке отвезла животное в ветклинику, сообщает Lemmik.
Состояние попавшей к ветеринарам лисы было тяжелым. Они взяли у нее кровь на анализ, для определения внутренних повреждений сделали рентген и установили капельницу. Специалисты также заметили, что животное страдает от чесотки. Результаты анализов, однако, дали причину для радости - заболевание не запущено и поддается лечению.
Вчера лиса переехала в приют. По словам заботящейся о ней Тиу Типпур, пострадавшая держится хорошо, пьет и ест с аппетитом, а также принимает лекарства. Общество диких животных сделает все возможное, чтобы вернуть ее в лес. Для этого нужна помощь неравнодушных людей, поскольку только благодаря им можно найти деньги на лечение лисы.
Сделать пожертвование на лечение лисы можно, позвонив по номерам:
9009933 - жертвуешь 5 евро
9009955 - жертвуешь 25 евро
Кроме того, можно сделать банковский перевод:
Eesti Metsloomaühing
Swedbank
EE952200221067573100
Пояснение: Metsloomade abistamiseks