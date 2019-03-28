Лукашенко уволил чиновников за издевательства над коровами

Лукашенко заметил беспорядок в производственных помещениях, но особенно его поразили условия содержания коров: "Зачем вы меня сюда привезли? Это Освенцим!"

На следующий день он уволил ответственных лиц и поручил силовикам начать против них уголовные производства. В отставку глава страны отправил вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Домановского.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на ситуацию, местами с политическим подтекстом. Особенно на высказывания президента Белоруссии "Посмотри на эту скотину" и "Она вся обосрана".