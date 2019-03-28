Лукашенко уволил чиновников за издевательства над коровами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слиж". Во время посещения 26 марта он сравнил комплекс с концлагерем, а условия содержания коров назвал издевательскими, сообщает "24ТВ" со ссылкой на пресс-службу президента.
Лукашенко заметил беспорядок в производственных помещениях, но особенно его поразили условия содержания коров: "Зачем вы меня сюда привезли? Это Освенцим!"
На следующий день он уволил ответственных лиц и поручил силовикам начать против них уголовные производства. В отставку глава страны отправил вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Домановского.
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на ситуацию, местами с политическим подтекстом. Особенно на высказывания президента Белоруссии "Посмотри на эту скотину" и "Она вся обосрана".
В частности, в популярном в Беларуси Twitter-паблике написали: "А что эти коровы сделали, чтобы жить лучше? Не надо ждать, когда придет президент и все исправит. Начинать с себя надо, уважаемые коровы. Глядишь, и весь коровник изменится".