Зоозащитники снова собрались у Раквереского мясокомбината

Вчера, 27 марта, зоозащитники устроили пикет у Раквреского мясокомбината с целью повысить уровень осведомленности общества о происходящем на бойне, а также попрощаться с ведомыми на бойню животными, пишет Lemmik.
Однако полиция запретила проводить акцию на свободно используемой частной дороге, сославшись на Закон и дорожном движении. В качестве альтернативы общественные деятели предложили перенести действо на примыкающую дорогу, но и это оказалось невозможным: в обоих случаях, и на частной, и на государственной дороге, проводить акции можно только с письменного согласия и на условиях владельца дороги. Стражи порядка разрешили зоозащитникам собраться возле дороги в другом месте, где они никому не помещают.
Обычно во время таких акций в других странах грузовики с животными останавливаются возле пикетирующих на несколько минут, чтобы позволить им провести некоторое время, прощаясь с животными. В Эстонии это пока не практикуется, переговоры с администрацией бойни и перевозчиками оказались безуспешны.
Представитель раквереского отделения полиции Йоель Алла рассказал, что 25 марта организаторам акции сообщили, что она зарегистрирована. Стражи порядка встретились с зоозащитниками и обсудили правила проведения мероприятия и требования безопасности.
По словам Алла, проведение акции на проезжей части опасно как для ее участников, так и для других людей, пользующихся дорогой. Именно поэтому организаторы и владельцы дороги должны договориться между собой о том, как именно можно использовать дорогу, нужно ли регулировать движение на ней и т.д. В данном случае владелец дороги не дал разрешения на проведение акции. «Но они могли провести ее у парковки комбината, где не представляют опасности. У полиции нет и не может быть ничего против мирного выражения мнения, которое проведено в соответствии с законом», - сказал полицейский.