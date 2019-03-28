Зоозащитники снова собрались у Раквереского мясокомбината

Однако полиция запретила проводить акцию на свободно используемой частной дороге, сославшись на Закон и дорожном движении. В качестве альтернативы общественные деятели предложили перенести действо на примыкающую дорогу, но и это оказалось невозможным: в обоих случаях, и на частной, и на государственной дороге, проводить акции можно только с письменного согласия и на условиях владельца дороги. Стражи порядка разрешили зоозащитникам собраться возле дороги в другом месте, где они никому не помещают.

Обычно во время таких акций в других странах грузовики с животными останавливаются возле пикетирующих на несколько минут, чтобы позволить им провести некоторое время, прощаясь с животными. В Эстонии это пока не практикуется, переговоры с администрацией бойни и перевозчиками оказались безуспешны.

Представитель раквереского отделения полиции Йоель Алла рассказал, что 25 марта организаторам акции сообщили, что она зарегистрирована. Стражи порядка встретились с зоозащитниками и обсудили правила проведения мероприятия и требования безопасности.