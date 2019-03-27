Умерла самая уродливая собака Великобритании

Беззубый лысеющий пес умер в возрасте 16 лет. Незадолго до смерти ветеринар обнаружил у него воспаление поджелудочной железы, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Mirror.
В Великобритании в городе Нит скончалась собака Чейз, которая при жизни была признана самой уродливой в своей стране. Такой статус принесла ей, по большей части, потеря зубов и шерсти.
По словам хозяйки пса, Сторм Шейлер, незадолго до смерти он перестал есть и пить. Ветеринар обнаружил у зверька воспаление поджелудочной железы. Шейлер в свое время спасла Чейза от заводчика, который держал собак в ужасных условиях. Характерную внешность Чейзу придает помесь китайской хохлатой.
«Чейз был единственной в своем роде собакой. В нем было столько индивидуальности. Я повсюду брала его с собой. Его ничто не смущало. Он любил людей, а люди любили его», - отметила хозяйка.