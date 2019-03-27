Умерла самая уродливая собака Великобритании

В Великобритании в городе Нит скончалась собака Чейз, которая при жизни была признана самой уродливой в своей стране. Такой статус принесла ей, по большей части, потеря зубов и шерсти.

По словам хозяйки пса, Сторм Шейлер, незадолго до смерти он перестал есть и пить. Ветеринар обнаружил у зверька воспаление поджелудочной железы. Шейлер в свое время спасла Чейза от заводчика, который держал собак в ужасных условиях. Характерную внешность Чейзу придает помесь китайской хохлатой.