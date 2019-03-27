Ср, 27.03.2019
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  • В курортном городе Флориды появились тысячи ядовитых жаб

В курортном городе Флориды появились тысячи ядовитых жаб

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Жаба. Снимое иллюстративный.

ФОТО: Brian Cassey/AP

Тысячи ядовитых жаб появились в окрестностях Южной Флориды. Они были найдены в садах людей, бассейнах, тротуарах и жилых помещениях курортного города Палм-Бич, пишет news.tut.by со ссылкой на The Washington Post.

«Я вижу огромное количество жаб или лягушек повсюду, они покрывают каждый квадратный дюйм, - сказала одна из местных жительниц.  - Вы не сможете пройти по траве, не наступив на одну из них».

США не являются родиной тростниковых жаб. Во Флориду они попали случайно (их выпустили в 1955-м в аэропорту Майами). Как рассказали специалисты, проливные дожди в этом районе и более теплая зима создали благоприятный климат для размножения земноводных.

Но организации, которые отвечают за жаб (в том числе, Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы) не ответили на запросы журналистов. Поэтому, каким образом и как скоро власти собираются бороться с жабами, пока непонятно.

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