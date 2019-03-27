В курортном городе Флориды появились тысячи ядовитых жаб

«Я вижу огромное количество жаб или лягушек повсюду, они покрывают каждый квадратный дюйм, - сказала одна из местных жительниц. - Вы не сможете пройти по траве, не наступив на одну из них».

США не являются родиной тростниковых жаб. Во Флориду они попали случайно (их выпустили в 1955-м в аэропорту Майами). Как рассказали специалисты, проливные дожди в этом районе и более теплая зима создали благоприятный климат для размножения земноводных.