В курортном городе Флориды появились тысячи ядовитых жаб

Тысячи ядовитых жаб появились в окрестностях Южной Флориды. Они были найдены в садах людей, бассейнах, тротуарах и жилых помещениях курортного города Палм-Бич, пишет news.tut.by со ссылкой на The Washington Post.
«Я вижу огромное количество жаб или лягушек повсюду, они покрывают каждый квадратный дюйм, - сказала одна из местных жительниц. - Вы не сможете пройти по траве, не наступив на одну из них».
США не являются родиной тростниковых жаб. Во Флориду они попали случайно (их выпустили в 1955-м в аэропорту Майами). Как рассказали специалисты, проливные дожди в этом районе и более теплая зима создали благоприятный климат для размножения земноводных.
Но организации, которые отвечают за жаб (в том числе, Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы) не ответили на запросы журналистов. Поэтому, каким образом и как скоро власти собираются бороться с жабами, пока непонятно.