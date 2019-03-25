Нарвский приют: из-за дачников в приюты постоянно попадают новые кошки

В окрестностях Нарвы находится более 7000 дач и скоро примерно половина жителей города переедет в свои летние домики, чтобы сажать огурцы и помидоры, пишет ERR.
С собой люди возьмут домашних животных, многие из которых, к сожалению, домой не вернутся.
«Мне всегда казалось, что люди относятся к кошкам с любовью, но выяснилось, что это не так: даже пожилые приходят и говорят, что если мы не заберем у них животное, его усыпят», - говорит работница MTÜ Narva Kassituba Ольга Савельева.
По ее словам, если приют пристраивает в новые дома до пяти котов в месяц, то на их место прибывают десять новых. Проблему усугубляют дачники, которые привозят котов на природу, те размножаются, в результате свое животное забирают домой, а котят бросают.