Нарвский приют: из-за дачников в приюты постоянно попадают новые кошки

С собой люди возьмут домашних животных, многие из которых, к сожалению, домой не вернутся.

«Мне всегда казалось, что люди относятся к кошкам с любовью, но выяснилось, что это не так: даже пожилые приходят и говорят, что если мы не заберем у них животное, его усыпят», - говорит работница MTÜ Narva Kassituba Ольга Савельева.