Осталось всего десять особей: одно из самых редких в мире животных

Вакиты обитают в северной части Калифорнийского залива. Главная угроза для вакит исходит от браконьеров. Они не охотятся на вакит, но выставляют рыболовные сети на редкую рыбу тотоаба. В итоге вакиты погибают, запутываясь в сетях. С 2015 года в Мексике запрещен такой вид рыболовства, но запрет нарушают.

Ранее мексиканское правительство создало заповедник, включающий в себя северную часть Калифорнийского залива и дельту реки Колорадо. Однако Комитет восстановления численности калифорнийской морской свиньи призывал его расширить заповедную территорию на юг, чтобы охватить весь ареал обитания вакит.

Вакита — самая мелкая морская свинья. Ее максимальный рост составляет полтора метра, а вес может достигать 50 килограммов. Существование этого вида научно подтвердили только в 1985 году. В последние годы количество вакит резко сокращается. По информации Всемирного фонда дикой природы, из-за неосторожности людей и браконьерства в 2017 году в мире оставалось всего 30 особей этой морской свиньи. В начале марта 2018 года директор международной организации по борьбе с торговлей дикой фауной Elephant Action League сообщил изданию Monagbay, что на земле осталось не более 12 вакит. Теперь речь идет всего о 10 вакитах.