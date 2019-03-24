Вс, 24.03.2019
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  • Будьте тактичны: не подходите к собаке с желтой лентой

Будьте тактичны: не подходите к собаке с желтой лентой

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Желтая лента на поводке.

ФОТО: Facebook

Если вы увидите собаку с желтой лентой, прикрепленной к ее поводку или ошейнику, значит она нуждается в некотором пространстве и покое, о чем сообщается на странице в Фейсбуке.

Желтая лента (или другой аксессуар желтого цвета) на собаке сообщает о том, что к животному не стоит подходить вместе со своей собакой, впрочем, как и без собаки. Дайте ей время и возможность спокойно пройти мимо.

Причин для ношения желтой ленты может быть много: состояние здоровья, тренировка, необходимость адаптироваться к новой среде, страх или раздражительность, проявляющиеся в присутствии других собак.

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