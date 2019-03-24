Будьте тактичны: не подходите к собаке с желтой лентой

Если вы увидите собаку с желтой лентой, прикрепленной к ее поводку или ошейнику, значит она нуждается в некотором пространстве и покое, о чем сообщается на странице в Фейсбуке.
Желтая лента (или другой аксессуар желтого цвета) на собаке сообщает о том, что к животному не стоит подходить вместе со своей собакой, впрочем, как и без собаки. Дайте ей время и возможность спокойно пройти мимо.
Причин для ношения желтой ленты может быть много: состояние здоровья, тренировка, необходимость адаптироваться к новой среде, страх или раздражительность, проявляющиеся в присутствии других собак.