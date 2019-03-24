Иллюстративные кошки. ФОТО: www.flickr.com

Прошло уже более десяти лет с тех пор, как кошки в первый раз покорили интернет, а теперь звезды кошачьих успешно вышли и на большой экран. За что же мы их так обожаем? Есть человек, который может ответить на этот вопрос.

Я сижу в старинном кинотеатре в Милуоки, штат Висконсин. Зрителей набралось почти 800 человек. Зал украшен статуями Будды, пахнет жареным попкорном, а аудитория гудит от волнения в предвкушении шоу.

Только здесь зрители будут смотреть не последний голливудский блокбастер, а полнометражный фильм, собранный из выложенных в интернет видеороликов о кошках.

Собравшиеся дружно охают, вскрикивают и смеются как над просто забавными кадрами, так и над видеороликами с сюжетом. Слепой кот, невзирая на все препятствия и невзгоды, находит любящую семью, другой кот в одиночку отпугивает бурого медведя... Я пару раз всхлипываю.

Эта кинолента - детище Уилла Брэйдена, 39-летнего режиссера из Сиэтла, штат Вашингтон.

За последние несколько лет он стал "королем" мира кошачьих видео. По его оценкам, только в прошлом году он отсмотрел около 15-17 тысяч видеороликов. Но, сказать по правде, еще несколько лет назад Уилл и представить не мог, что его карьера двинется в столь необычном направлении.

Вся эта история с кошачьими видео началась еще в 2006 году, когда он был студентом Сиэтлского института кино (SFI).

"У меня было задание - снять видеорезюме о ком-либо, но я все тянул и тянул с этим", - вспоминает он. Когда дальше тянуть было уже нельзя, отчаявшийся Брэйден обратил внимание на семейного питомца, за которым он присматривал.

"И я подумал - может, снять этого кота и попробовать спародировать старые фильмы французской "Новой волны", которые мы смотрели. Если видео получится достаточно забавным, возможно, преподаватели не заметят, что я выполнил задание не так, как должен был", - говорит Уилл.

Черно-белый длинношерстный кот Генри, окраска которого напоминала смокинг, превратился в нарочито претенциозного француза по имени Анри ле Ша Нуар ("Черный кот Анри").

Видеоролик представлял собой последовательность снимков кота, на которых он всем своим видом демонстрировал непоколебимость и твердость духа. Закадровый голос от лица кота делился его экзистенциальными размышлениями и резко критиковал человеческое мироустройство.

Клип был загружен на видеохостинг YouTube в 2007 году. Тогда этот сервис только начинал развиваться, а кошки только начинали свое наступление на интернет.

Сиквел своего фильма - "Анри 2: Лапа господня" ("Henri 2, Paw de Deux") - Уилл снял только через пять лет. К тому моменту он создал от имени Анри страницу в "Фейсбуке" - и поклонники кота просто умоляли выпустить продолжение первого фильма.

"Я снял новое видео - и оно очень быстро распространилось по сети. Думаю, оно получило миллион просмотров за четыре-пять дней", - говорит Уилл.

Вторая часть фильма была опубликована на YouTube в 2012 году. На данный момент ее посмотрели уже больше 10 миллионов раз.

В том же году в Центре искусств Уокера в американском штате Миннеаполис прошел первый в истории Фестиваль кошачьих интернет-видео (Internet Cat Video Festival). Анри был выдвинут в конкурсную программу тысячами своих поклонников.

Уилл пошел на фестиваль скорее из любопытства - и, к собственному удивлению, получил престижную премию "Золотой котенок" (аналог "Оскара" за лучший фильм).

Победа на фестивале вызвала широкий интерес со стороны СМИ, а Анри стал настоящей звездой. Многие знаменитости, в том числе актер Кристофер Уокен, причисляли себя к его поклонникам. Анри же получил заказ на книгу и рекламный контракт с одним из брендов кошачьего корма.

Сейчас Анри уже больше 15 лет. В прошлом году он официально сказал "Au Revoir" и покинул YouTube.

Но видеоролики о кошках до сих пор играют большую роль в жизни Уилла. В 2014 году он начал помогать с организацией CatVideoFest. Два года спустя арт-центр прекратил представлять площадку для фестиваля - и Уилл взял мероприятие под свою полную опеку.

С тех пор он практически в одиночку занимается подготовкой фестиваля. Каждодневная работа Уилла включает в себя прочесывание дальних уголков интернета в поисках интересных видео, разбор тысяч заявок, бронирование залов и маркетинг.

В 2018 году Уилл подписал соглашение о продаже билетов на фестиваль по всей стране - и спрос на них резко вырос.

К концу 2019 года смонтированный Уиллом фильм о кошках покажут более чем в 200 кинотеатрах в США. Часть выручки от показа в каждом городе жертвуется местному приюту для кошек. Только за первые несколько месяцев были собраны десятки тысяч долларов.

Эндрю Карлин из дистрибьюторской компании Oscilloscope говорит, что всего за пять показов в Детройте фильм собрал более 37 тысяч долларов - это даже больше, чем новый фильм "Капитан Марвел", который показывают в гигантском кинокомплексе неподалеку.

"Одно дело - продавать шоу в Чикаго или Бруклине, ну, знаете, во всех этих хипстерских местах, - говорит Уилл. - Но мы-то можем сказать: да, мы только что добавили еще три показа в Лаббоке, штат Техас, и в Аплтоне, штат Висконсин".

Режиссер смеется, рассказывая о том, как семья его жены с трудом пытается объяснить новым знакомым, что это у него за необычная работа такая.

Прошло уже более десяти лет с тех пор, как в сети стали набирать популярность видео о кошках, и непохоже, чтобы тенденция шла на убыль.

За что же мы их так любим?

"Мы любим кошек, но нам интересно смотреть, как их можно обыграть", - считает Уилл. Он пытался сделать похожие видео о собаках, но, по его словам, это совсем не то же самое.

"Поскольку кошки такие грациозные и надменные, нам забавно смотреть, как они скользят и падают. А если вы видите, как собака соскальзывает с табуретки, то сразу начинаете волноваться: "Ой, а с ней все в порядке?" - объясняет он.

Он также считает, что успех фестиваля - это "побочный продукт" "запойного" потребления медиаконтента в современном мире.

"Если вы смотрите четыре видео о кошках подряд - угадайте, какое видео сервис вам предложит посмотреть следующим, - говорит Уилл. - Кинофестиваль работает так, что вы будете спокойно сидеть, а вам все подберут, расскажут и покажут".

На просмотр в театре "Ориентал" в Милуоки собрались люди разных возрастов - и все они лучились от счастья. Некоторые даже нарядились в тематические костюмы - зритель по имени Ричард выбрал для этого выхода в свет леопардовый комбинезон.

Он сказал, что с нетерпением ждет начала показа. По его словам, поддержка местных приютов очень важна: у него самого живут три спасенные уличные кошки.

На некоторые сеансы сотрудники приюта даже приносили животных, которым были нужны новые хозяева. На одном показе трех кошек сразу забрали в новые семьи.

Уилл уверен, что кошки "отвлекают" от давления внешнего мира, и надеется в конечном итоге вывести проект на международный уровень.