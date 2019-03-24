Большая галерея: 52 кошки, которых объединяет одно желание

«Взрослых животных не берут», - говорят волонтеры приюта, так эти кошки и живут в ожидании, многие больше года. Но волонтеры не теряют надежды, что каждый из этих зверьков обретет любящую семью.

Если вам понравилась какая-то из этих кошек, вы можете прийти познакомиться с ней и даже забрать к себе домой. Для этого напишите письмо в приют: paitamind@gmail.com. Свой вклад в поиски дома для кошек можно сделать и разместив на своей странице в соцсетях эту галерею. Приют благодарит всех тех, кто помогает животным, которые сами себе не могут помочь.