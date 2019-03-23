Он существует: редчайшего розового слоненка сняли на видео

Ролик снял в Национальном парке Крюгера егерь Тим Янсен ван Вурен. По его словам, розовый слоненок появился на свет три недели назад. Он объяснил, что цвет его кожи, разительно отличающийся от окраски сородичей, вызван мутацией, передает Lenta.ru.

«Это генетическое заболевание, теперь он на всю жизнь останется таким. Этот слоненок — одно из самых интересных явлений, что я видел в природе», — прокомментировал ролик ван Вурен.