Новости Эстонии: пробудившийся от спячки медведь отправился на первую фотосессию

Вааз рассказал, что камера запечатлела медведя возле кормушки, находящейся в районе Рамма, в четверг между 20.00 и 21.00. «Ничего удивительного здесь нет: в прошлом году медведей в первый раз засняли ровно в этот же день. Только в тот раз на фотосессию отправилась медведица с медвежатами», - заметил он.

Вааз добавил, что кое-где медведи проснулись уже пару недель назад, а некоторые и раньше - в зависимости от раздражающих факторов. Но все же основное время пробуждения косолапых - конец марта - начало апреля, когда солнце уже пригревает, снег тает и стекает в берлогу.

Вааз уточнил, что попавший в фотоловушку медведь - пяти- или шестилетний одинокий самец, берлога которого находится примерно в ста метрах от кормушки. «Он проснулся и пришел туда за зерном. Но, конечно, он там не наелся, потому что в кормушку кладут только одно ведро зерна за раз, и другие животные тоже там рыщут», - сказал Вааз.

По его словам, основная пища проснувшихся сейчас медведей - личинки в муравейниках, мелкие животные, зерна и падаль. Еды сейчас очень мало, поэтому голодные животные могут быть агрессивными и непредсказуемыми.