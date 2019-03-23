Фото: в багаже туриста из России нашли орангутана

На Бали был задержан 27-летний российский турист Андрей Жестков, пытавшийся провезти в Россию контрабандой спящего орангутана, передает Reuters.
Двухлетнего самца орангутана обнаружили во время сканирования багажа. «Мы считаем, что орангутана накормили таблетками от аллергии, вызвавшими сон. Мы нашли в чемодане таблетки», - заявил местный чиновник агентства по охране природы.
Сам Жестков заявил, что получил обезьяну в подарок от друга. Кроме орангутана, в его багаже нашли двух гекконов и пять ящериц.
Согласно законодательству Индонезии, незаконный вывоз диких животных за пределы государства наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере семи тысяч долларов.