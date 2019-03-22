Пример птиц подтвердил: уход за потомством продлевает жизнь

За жизнью птиц, сейшельских камышовок, обитающих на острове Кузин, они наблюдали в течение 15 лет. Также исследователи смогли измерить у пернатых длину теломеров - концевых участков хромосом, защищающих генетический материал от повреждений во время деления клеток.

Еще ранее наукой было доказано, что величина теломеров коррелирует с продолжительностью жизни: чем длиннее теломеры, тем дольше длится жизнь. В этот раз биологи обнаружили, что самки птиц, которым в качестве помощи другие самки высиживали яйца и помогали кормить птенцов, а также следили за их безопасностью, обладают теломерами с более медленным режимом укорачивания. Одинокие самки, не получавшие такой помощи, наоборот, умирали гораздо раньше.