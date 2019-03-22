Пример птиц подтвердил: уход за потомством продлевает жизнь

Помощь в уходе за потомством может продлевать жизнь – это подтвердилось на примере птиц, за которым наблюдали ученые из британского Университета Шеффилда, пишет «МедикФорум». По их мнению, это доказывает, что активная социализация дает шансы на высокую продолжительность жизни.
«Самки птиц стареют медленнее и живут дольше, если другие самки помогают им ухаживать за потомством», - констатировали ученые.
За жизнью птиц, сейшельских камышовок, обитающих на острове Кузин, они наблюдали в течение 15 лет. Также исследователи смогли измерить у пернатых длину теломеров - концевых участков хромосом, защищающих генетический материал от повреждений во время деления клеток.
Еще ранее наукой было доказано, что величина теломеров коррелирует с продолжительностью жизни: чем длиннее теломеры, тем дольше длится жизнь. В этот раз биологи обнаружили, что самки птиц, которым в качестве помощи другие самки высиживали яйца и помогали кормить птенцов, а также следили за их безопасностью, обладают теломерами с более медленным режимом укорачивания. Одинокие самки, не получавшие такой помощи, наоборот, умирали гораздо раньше.
«Это открытие подтверждает, что некоторые виды животных (в том числе и люди), живущие социальными группами, имеют более высокую продолжительность жизни», - прокомментировали находку эксперты.