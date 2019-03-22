Ученые обнаружили животных, которые умеют корчить рожи

Эксперты подчеркнули, что мимика считается уникальной особенностью человека и высших приматов. Однако 22 малайских медведя, за которыми исследователи установили круглосуточное наблюдение, тоже умеют выражать эмоции.

Просматривая отснятый видеоматериал, ученые подметили, как медведи пародируют мимику человека. Результаты наблюдений позволили натуралистам предположить, что и другие виды животных, независимо от эволюционных особенностей вида, могут тоже перенимать мимику.