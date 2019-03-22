Ученые обнаружили животных, которые умеют корчить рожи

Британские натуралисты выяснили, что малайские медведи умеют корчить рожи. Способность млекопитающих менять выражение морды, копируя эмоции на лице человека, поразила ученых, поскольку медведи не являются социальными животными, пишет «Белновости».
Эксперты подчеркнули, что мимика считается уникальной особенностью человека и высших приматов. Однако 22 малайских медведя, за которыми исследователи установили круглосуточное наблюдение, тоже умеют выражать эмоции.
Просматривая отснятый видеоматериал, ученые подметили, как медведи пародируют мимику человека. Результаты наблюдений позволили натуралистам предположить, что и другие виды животных, независимо от эволюционных особенностей вида, могут тоже перенимать мимику.
Так, в исследованиях более раннего периода отмечалось, что британские биологи обнаружили козлов и коз со способностями считывать человеческое настроение.