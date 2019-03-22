Фото и видео: в Кадриорге спасатели пришли на помощь бобру

По данным департамента, бобер появился в порту рядом с Д-терминалом, откуда продолжил путь к парку по суше. Рожденный в рубашке зверек сумел преодолеть путь через Нарвское шоссе, несмотря на плотное движение, а добравшись до парка, упал в канал с высокими стенами. Прибывшие на помощь животному люди обошли весь парк в его поисках, прежде чем обнаружили. Что понадобилось бобру в Кадриорге, сказать сложно, но теоретически, молодой зверь мог уйти из родительского гнезда в поисках нового дома и забрел в парк.

Поскольку у зоозащитников не было с собой средств для извлечения животного из канала, на помощь позвали спасателей. Общими усилиями людям удалось пресечь попытку животного удрать, его поймали и посадили в транспортировочную клетку. Специалист Департамента окружающей среды Яан Сиймсон посоветовал отвезти и выпустить бобра как можно дальше от центра города, чтобы он снова не забрел к людям. Первый и, видимо, последний раз в жизни катавшийся на спасательной машине бобер был выпущен в реку Пирита рядом с мостом Иру.