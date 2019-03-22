Такса провалилась в кроличью нору и пять дней провела под землей

Быстрые поиски ни к чему не привели. Тогда хозяева и их друзья начали исследовать окрестности. Они предполагали, что собака могла куда-то провалиться. Эта версия оказалась правильной. Спустя пять дней Эди, сестра Ральфа, взяла след и привела людей к кроличьей норе, которая находилась примерно в полутора километрах от дома. Хозяин приложил ухо к земле и услышал, что внутри кто-то скулит.

Оказалось, что Ральф находился в полутора метрах под землей. Людям пришлось копать вокруг него, чтобы кроличья нора не разрушилась. На это ушло около двух часов. Хозяева собаки признались, что самым трогательным и душераздирающим моментом стала встреча Ральфа и их маленького сына: «Он открывал входную дверь и кричал его имя, а мы лишь могли сказать, что папа его ищет».