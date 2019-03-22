Тревожный тренд: владельцы домашних животных хотят сделать из них веганов

Ученые Гуэлфского университета в Канаде выяснить связь между пищевыми привычками людей и тем, какую еду они дают своим животным, для чего опросили 3673 человека со всего мира.

Как выяснилось, целых 35% респондентов выразили желание перевести своих плотоядных четвероногих друзей на растительную пищу. 212 респондентов были веганами, которые ответили, что готовы сделать веганов и из животных. При этом 58 ответивших признались, что уже перевели собак и кошек на растительный рацион.

«58 не кажется слишком большим числом, но в мире людей, кормящих животных растениями, намного больше, и у многих из них не одно животное, - говорит один из руководителей исследования, ветеринар Сара Додд. – Собаки, технически, могут прожить на растительной пище, но такая диета требует добавок, которых веганство не предусматривает. Кошки же обязательно должны есть животную пищу, им ни в коем случае нельзя навязывать растительную диету».