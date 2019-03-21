За год на дорогах Эстонии погибло около 4500 косуль

В прошлом году на дорогах Эстонии погибло 4408 косуль, сообщило Общество охотников Эстонии, ссылаясь на данные номера информации об окружающей среде 1313. Реальное число погибших косуль может быть еще выше, поскольку, скорее всего, не все аварии с участием диких животных регистрируются.

По словам исполнительного директора общества охотников Тыниса Кортса, растущее число ДТП внушает охотникам серьезную тревогу. «Мы уже много лет следим за печальной статистикой ДТП в том, что касается косуль», - сказал Кортс и добавил, что, если добытое на охоте люди используют целиком, то с погибшими в ДТП дикими животными дело обстоит иначе.

Охотник из Пярнумааского союза охотников Урмас Салму назвал одной из главных причин подобных аварий рост численности косуль. «Благоприятные погодные условия последних зим снизили естественную смертность косуль и тем самым позволили их численности возрасти, - сказал Салму. - Определенную роль в росте числа аварий безусловно сыграл и рост интенсивности дорожного движения, особенно на определенных участках дорог, проходящих через районы обитания косуль».