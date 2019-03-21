Таллиннский зоопарк отмечает Международный день тюленя

Как сообщила пресс-служба зоопарка, цель этого мероприятия – познакомить публику с тюленями, их образом жизни и поднять уровень осведомленности о необходимости защищать этих животных. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за кормлением тюленей.

Тюлени – одни из самых притесняемых морских животных в мире, поскольку на них много охотятся. Из существующих 19 видов тюленей в Эстонии обитают два: самый крупный представитель млекопитающих в Балтийском море, весящий до 300 килограммов, серый тюлень, а также приплывшая с севера кольчатая нерпа. Самым главным врагом этих зверей в нашем море является загрязнение, однако истребляют их и сети с ловушками.