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Таллиннский зоопарк отмечает Международный день тюленя

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Тюлень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Норвежское зоологическое общество

В пятницу, 22 марта, с 16 до 18 часов в Таллиннском зоопарке будут отмечать Международный день тюленя.

Как сообщила пресс-служба зоопарка, цель этого мероприятия – познакомить публику с тюленями, их образом жизни и поднять уровень осведомленности о необходимости защищать этих животных. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за кормлением тюленей.

 Тюлени – одни из самых притесняемых морских животных в мире, поскольку на них много охотятся. Из существующих 19 видов тюленей в Эстонии обитают два: самый крупный представитель млекопитающих в Балтийском море, весящий до 300 килограммов, серый тюлень, а также приплывшая с севера кольчатая нерпа. Самым главным врагом этих зверей в нашем море является загрязнение, однако истребляют их и сети с ловушками.

Программа Дня тюленей:

16.00 – Кормление у пруда.

16.00 – 18.00 – Работа информационного  пункта ластоногих.

Посетить зоопарк можно по недорогому весеннему билету. Кассы открыты до 17.00, а двери зоопарка – до 19.00.

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