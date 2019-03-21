Таллиннский зоопарк отмечает Международный день тюленя

В пятницу, 22 марта, с 16 до 18 часов в Таллиннском зоопарке будут отмечать Международный день тюленя.
Как сообщила пресс-служба зоопарка, цель этого мероприятия – познакомить публику с тюленями, их образом жизни и поднять уровень осведомленности о необходимости защищать этих животных. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за кормлением тюленей.
Тюлени – одни из самых притесняемых морских животных в мире, поскольку на них много охотятся. Из существующих 19 видов тюленей в Эстонии обитают два: самый крупный представитель млекопитающих в Балтийском море, весящий до 300 килограммов, серый тюлень, а также приплывшая с севера кольчатая нерпа. Самым главным врагом этих зверей в нашем море является загрязнение, однако истребляют их и сети с ловушками.
Программа Дня тюленей:
16.00 – Кормление у пруда.
16.00 – 18.00 – Работа информационного пункта ластоногих.
Посетить зоопарк можно по недорогому весеннему билету. Кассы открыты до 17.00, а двери зоопарка – до 19.00.