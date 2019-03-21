Самка орангутана выжила после 74 пулевых ранений

Животное расстреляли из пневматического ружья на местной ферме в провинции Ачех. Самка орангутанга с детенышем вышли на одну из плантаций, владелец счел их угрозой и открыл стрельбу. Детеныш животного от полученных ранений скончался.

Самку, которой дали кличку Хоуп, забрали в центр для животных, где она проходит реабилитацию. В настоящее время она уже может самостоятельно есть.