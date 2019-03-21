В Россию возобновятся поставки крупного и мелкого рогатого скота из ЕС

Определены условия, при которых ввоз этих животных возможен. Однако поставки свиней останутся под запретом, поскольку с 27 октября 2017 года эти животные, кроме племенных, были включены в список российского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

Решение о снятии ограничений было принято на основании представленной генеральным директоратом Еврокомиссии информации о применяемых на территории ЕС надзорных и контрольных мер в отношении живых животных при обязательном выполнении ряда условий.