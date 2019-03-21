В Россию возобновятся поставки крупного и мелкого рогатого скота из ЕС

Россельхознадзор с 20 марта снял запрет на поставки в РФ крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, пишет Интерфакс.
Определены условия, при которых ввоз этих животных возможен. Однако поставки свиней останутся под запретом, поскольку с 27 октября 2017 года эти животные, кроме племенных, были включены в список российского продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года.
Решение о снятии ограничений было принято на основании представленной генеральным директоратом Еврокомиссии информации о применяемых на территории ЕС надзорных и контрольных мер в отношении живых животных при обязательном выполнении ряда условий.
Так, Россельхознадзор установил, что отгрузка животных должна проходить под контролем российского государственного ветеринарного врача с визированием согласованного ветеринарного сертификата (при необходимости, по согласованию с компетентным органом страны-экспортера). Кроме того, ввозиться животные должны только через специализированные Россельхознадзором контрольно-пропускные пункты. Их перечень служба предоставит дополнительно.