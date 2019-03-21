Фото: на австралийский пляж выкинуло рыбу размером с человека

"Я думала, она не настоящая, пока не нашла в интернете изображение рыбы-луны", - сказала Линете Гржелак, которая запечатлела необычную встречу на фотографиях. Ее друг Стивен Джонс - рыбак, поэтому он знал, что такие есть, но раньше таких никогда не видел.

"Поэтому я сделала фотографии, - заявила женщина. - Он сказал, что рыба очень тяжелая, а ее кожа грубая и толстая как у носорога". Вероятно, позже рыбу унесло обратно в море.

Несмотря на то, что существо на фотографии значительных размеров, обычно рыба-месяц может вырасти еще больше и достичь даже четырех метров в длину и веса 2,5 тонн.