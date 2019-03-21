Чт, 21.03.2019
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  • Фото: на австралийский пляж выкинуло рыбу размером с человека

Фото: на австралийский пляж выкинуло рыбу размером с человека

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ФОТО: Facebook/ Linette Grzelak

На юге Австралии на берег моря выкинуло странную рыбу. Обитательницу морских глубин длиной 1,8 метров заметили рыбаки, которые сначала приняли ее за кусок дерева, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на "Би-Би-Си".

"Я думала, она не настоящая, пока не нашла в интернете изображение рыбы-луны", - сказала Линете Гржелак, которая запечатлела необычную встречу на фотографиях.  Ее друг Стивен Джонс - рыбак, поэтому он знал, что такие есть, но раньше таких никогда не видел.

"Поэтому я сделала фотографии, - заявила женщина. - Он сказал, что рыба очень тяжелая, а ее кожа грубая и толстая как у носорога". Вероятно, позже рыбу унесло обратно в море.

Несмотря на то, что существо на фотографии значительных размеров, обычно рыба-месяц может вырасти еще больше и достичь даже четырех метров в длину и веса 2,5 тонн.

В Австралии рыба-луна из-за своего размера может даже причинить повреждения рыбацким судам.

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