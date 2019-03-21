Видео: трудолюбивая мышь наводит порядок в сарае

72-летний Стефен Мак-Кирс, проживающий в Южном Глучестере, месяц назад заметил, что в его сарае удивительным образом исчезают вещи, рассказывает World news for all.
Он обнаружил пропавшие инструменты и вещи в старой коробке из-под мороженого, в которой хранил орехи для птиц. Так продолжалось некоторое время, и Мак-Кирс вместе с соседом установили в сарае видеокамеру, чтобы понаблюдать, кто же наводит по ночам порядок в помещении.
Каково же было их удивление, когда хозяйственной помощницей оказалась трудолюбивая мышь. Каждую ночь она складывала в коробку разбросанные вещи, пытаясь утащить даже те, которые весили в два раза больше нее.