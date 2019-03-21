Видео: трудолюбивая мышь наводит порядок в сарае

Он обнаружил пропавшие инструменты и вещи в старой коробке из-под мороженого, в которой хранил орехи для птиц. Так продолжалось некоторое время, и Мак-Кирс вместе с соседом установили в сарае видеокамеру, чтобы понаблюдать, кто же наводит по ночам порядок в помещении.