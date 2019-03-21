За два дня на берегах Евпатории нашли 16 мертвых дельфинов

Среди погибших китообразных – 14 азовок и две афалины. Все они лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на одной стадии разложения, иногда особи находились близко друг от друга.

Наиболее вероятная причина смерти дельфинов – они попали в сети, которыми ловили камбалу и осетровых. На телах млекопитающих были многочисленные характерные порезы, а некоторым млекопитающим сеткой отрезало хвост и плавники.

Исследователи разделили китообразных на две группы – тех, кто погиб раньше (две азовки и две афалины), и тех, кто погиб позже (12 азовок). Но причина смерти у них одна и та же.

«Одновременно с ситуацией в Евпатории, нам начали поступать сообщения об обнаружении погибших китообразных в Севастополе, и у всех из обнаруженных дельфинов на телах также глубокие следы сетей, или у них отрезаны хвостовые плавники», – отметили в Центре.

Сейчас там готовят петицию к оккупационной власти Крыма провести оперативные мероприятия, направленные на выявление фактов браконьерства и нарушений законодательства в области рыболовства в Азово-Черноморском бассейне.