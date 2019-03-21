Во Львове открыли банк крови для собак

По словам директора КП «Лев» Оксаны Кошак, отныне они могут переливать кровь тем животным, которым она нужна: и беспризорным, и домашним.

Первой для новосозданного банка сдала свою кровь Бонита. Эту собаку можно считать опытным донором, ведь она уже дважды спасала жизнь четвероногим друзьям. На этот раз Бонита сдала почти 400 граммов крови.

«Бони – означает "Мила". И она на самом деле очень милая, она прекрасно справилась со своей миссией, причем спокойно», – рассказывает владелица Бониты Евгения Левит.

Ветеринары уверяют, что отбор крови у собаки – вполне безопасный для ее здоровья. Главное, чтобы само животное относилось к этому спокойно.