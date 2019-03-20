Возможный сценарий: еноты-полоскуны начнут разбойничать и в эстонских лесах

Енот-полоскун может появиться в Эстонии не только в виде домашнего питомца, но и в дикой природе, передает Rus.ERR.
«Говорить о большом количестве пока нельзя, но эти животные были обнаружены практически на всей территории Литвы кроме северной части страны. Это говорит о том, что вероятность дальнейшего распространения существует», – сказал «Актуальной камере» глава литовского Союза охоты и рыбной ловли Эугениюс Тиюшас.
Еноты по своим повадкам еще те разбойники: они часто селятся рядом с человеком, проникают в дома, ворошат мусор и воруют еду.
«Дома нет смысла их держать и даже опасно, потому что они ломают, пачкают, могут стать агрессивными и навредить детям», – предупредила ведущий специалист Таллиннского зоопарка Анне Салунеэм.