Дружелюбный кот пошел в гости к соседям и вернулся с запиской

В своих прогулках Рекс начал посещать участки соседей и те радовались такому дружелюбному коту. Но один из дней Эмили узнала, что Рекс перешел на новый уровень знакомств. Однажды со своей очередной прогулки кот вернулся с небольшой запиской, прикрепленной к его ошейнику. Когда Эмили увидела ее и раскрыла, то там было написано следующее: "Привет! Это ваш сосед из красного дома. Мы просто хотели, чтобы вы знали о том, что Рекс начал испытывать странную любовь к нашей ванной. Он пробирается в наш дом, залезает в ванну и сидит там! На самом деле мы все в порядке с этим, потому что мы очень любим Рекса. Мы просто хотим чтобы вы знали, если вам интересно, если вы зададитесь вопросом, где он пропадает, то скорее всего он сидит в нашей ванне".