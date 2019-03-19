Дружелюбный кот пошел в гости к соседям и вернулся с запиской

Восемь лет назад Эмили Крейн взяла из приюта котенка по кличке Рекс. Рекс вырос очень любвеобильным котом и при этом он не просто не боялся других людей, а с удовольствием искал контактов с ними при любом случае, пишет goodnewsanimal.ru.
"Он очень любит внимание к своей персоне. Особенно когда его чешут за ушком", - рассказывает Эмили. Эмили старалась держать Рекса дома, но потом понемногу стала выпускать на прогулку на улицу. Сначала выпуская на двор, а потом давая ему больше свободы.
В своих прогулках Рекс начал посещать участки соседей и те радовались такому дружелюбному коту. Но один из дней Эмили узнала, что Рекс перешел на новый уровень знакомств. Однажды со своей очередной прогулки кот вернулся с небольшой запиской, прикрепленной к его ошейнику. Когда Эмили увидела ее и раскрыла, то там было написано следующее: "Привет! Это ваш сосед из красного дома. Мы просто хотели, чтобы вы знали о том, что Рекс начал испытывать странную любовь к нашей ванной. Он пробирается в наш дом, залезает в ванну и сидит там! На самом деле мы все в порядке с этим, потому что мы очень любим Рекса. Мы просто хотим чтобы вы знали, если вам интересно, если вы зададитесь вопросом, где он пропадает, то скорее всего он сидит в нашей ванне".
По словам Эмили, она с трудом могла удержаться от смеха, читая записку. В ответ она написала записку соседям, поблагодарив их за гостеприимство и прикрепила ее к ошейнику Рекса.
Эмили очень рада, что ее кот так дружелюбен и гордиться тем, что он очень социализирован и может жить в сообществе, где все отвечают любовью на его любовь.