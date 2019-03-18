Галерея: в Таллиннском зоопарке родился очаровательный тюлененок

Как пишет портал Lemmik , 22 марта отмечается Международный день тюленя. В пятницу с 16:00 Таллиннский зоопарк ждет в гости любознательных граждан, желающих узнать больше о жизни этих замечательных животных.

В этом году у тюленей Таллиннского зоопарка произошло пополнение: 1 марта на свет появился пухленький и белошерстный тюлененок. Мать предусмотрительно оттащила кроху на задний двор, чтобы готовый к новому брачному периоду отец не представлял для него угрозы.