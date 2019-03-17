«Одни головы торчали из-подо льда»: быстрая реакция прохожих спасла жизнь собакам

В Латвии двое мужчин, рискуя своим здоровьем и жизнью, проявили завидную храбрость при спасении двух домашних собак, которые не могли своими силами выбраться из обледеневшего пруда, передает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Degpunktā.
11 марта марта житель Упесциемса Карлис заметил двух собак, застрявших во льду в пруду. Не раздумывая, вместе со своим другом Янисом он организовал спасательную операцию, чтобы помочь соседским питомцам.
Карлис в тот день совсем случайно оказался в нужном месте в нужное время.
Он услышал странные звуки со стороны пруда, подошел поближе и увидел, как во льду карабкаются две собаки, но не могут выплыть самостоятельно.
Он тут же позвонил другу Янису, живущему неподалеку от пруда. Он также незамедлительно вызвал и спасателей. Пока спасатели были в пути, мужчины вдвоем пытались разместить на льду различные доски и паллеты, чтобы подобраться к собакам поближе. К сожалению, это не удалось, лед провалился.
"Всего 10 метров от берега, но никак не подобраться, лед проваливается. Паллеты и доски не помогают.
Ситуация драматическая, собаки еле держатся, две головы, торчащие из-подо льда, смотрят отчаянным взглядом", - позднее описал эмоции в социальной сети Facebook Янис.
"Уходим за лодкой. Собаки, увидев, что уходим, начинают издавать тихие, молящие звуки. Все происходит молниеносно. Карлис мокрый по шею, я по колено, но с пробитой и кровоточащей головой, которую разбил, пока складывал в машину доски", - продолжил он.
В передаче Degpunktā Янис признался, что сам пару раз проваливался под лед, но знаний о спасении животных или людей у него не было. Парни просто импровизировали. Они пытались проломить лед, чтобы создать водный путь для того, чтобы четвероногие самостоятельно выплыли из пруда:
"Мы в лодке. Пробуем подобраться к собакам, но грести по льду невозможно и подтолкнуть лодку с берега уже тоже невозможно. Все предметы слишком короткие.
Ломаем лед, чтобы открыть путь к берегу. Карлис на лодке как ледокол, я на берегу с досками. Получается!
Кабель может переплыть и выплывает на берег, у девочки сил меньше, тело остыло. Вытаскиваем на берег. Как только вытащили, прибыла бригада ГПСС из 6-го депо. Накрываем их одеялами и везем собак хозяевам".
Позднее выяснилось, что Янис знает спасенных собак - ими оказались Комбо и Фрета, проживающие по соседству.
В Degpunktā рассказали, что хозяин питомцев в момент несчастья был за границей, за животными присматривал сын. Он был очень благодарен мужчинам. Такого поворота событий никто не ожидал - так как территория дома огорожена и животные никак не могли бы выбраться, однако они нашли лазейку.
"Что я хочу этим сказать? Позвонил в ГПСС в 14:21. Из Риги ГПСС приехала в 14:47.
Прошло всего 26 минут, но КАК МНОГО можно сделать в экстремальный момент за 26 минут.
По ощущениям время тянулось, но на самом деле все случилось молниеносно", - закончил свою историю в социальной сети Facebook Янис.