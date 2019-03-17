«Одни головы торчали из-подо льда»: быстрая реакция прохожих спасла жизнь собакам

11 марта марта житель Упесциемса Карлис заметил двух собак, застрявших во льду в пруду. Не раздумывая, вместе со своим другом Янисом он организовал спасательную операцию, чтобы помочь соседским питомцам.

Карлис в тот день совсем случайно оказался в нужном месте в нужное время.

Он услышал странные звуки со стороны пруда, подошел поближе и увидел, как во льду карабкаются две собаки, но не могут выплыть самостоятельно.

Он тут же позвонил другу Янису, живущему неподалеку от пруда. Он также незамедлительно вызвал и спасателей. Пока спасатели были в пути, мужчины вдвоем пытались разместить на льду различные доски и паллеты, чтобы подобраться к собакам поближе. К сожалению, это не удалось, лед провалился.

"Всего 10 метров от берега, но никак не подобраться, лед проваливается. Паллеты и доски не помогают.

Ситуация драматическая, собаки еле держатся, две головы, торчащие из-подо льда, смотрят отчаянным взглядом", - позднее описал эмоции в социальной сети Facebook Янис.

"Уходим за лодкой. Собаки, увидев, что уходим, начинают издавать тихие, молящие звуки. Все происходит молниеносно. Карлис мокрый по шею, я по колено, но с пробитой и кровоточащей головой, которую разбил, пока складывал в машину доски", - продолжил он.

В передаче Degpunktā Янис признался, что сам пару раз проваливался под лед, но знаний о спасении животных или людей у него не было. Парни просто импровизировали. Они пытались проломить лед, чтобы создать водный путь для того, чтобы четвероногие самостоятельно выплыли из пруда:

"Мы в лодке. Пробуем подобраться к собакам, но грести по льду невозможно и подтолкнуть лодку с берега уже тоже невозможно. Все предметы слишком короткие.

Ломаем лед, чтобы открыть путь к берегу. Карлис на лодке как ледокол, я на берегу с досками. Получается!

Кабель может переплыть и выплывает на берег, у девочки сил меньше, тело остыло. Вытаскиваем на берег. Как только вытащили, прибыла бригада ГПСС из 6-го депо. Накрываем их одеялами и везем собак хозяевам".

Позднее выяснилось, что Янис знает спасенных собак - ими оказались Комбо и Фрета, проживающие по соседству.

В Degpunktā рассказали, что хозяин питомцев в момент несчастья был за границей, за животными присматривал сын. Он был очень благодарен мужчинам. Такого поворота событий никто не ожидал - так как территория дома огорожена и животные никак не могли бы выбраться, однако они нашли лазейку.

"Что я хочу этим сказать? Позвонил в ГПСС в 14:21. Из Риги ГПСС приехала в 14:47.

Прошло всего 26 минут, но КАК МНОГО можно сделать в экстремальный момент за 26 минут.