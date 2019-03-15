Ученым удалось частично оживить клетки из тканей мамонта

Для этого специалисты пересадили белковые структуры из ткани млекопитающего в яйцеклетки мышей. В результате биологи выявили признаки активности в нескольких модифицированных ооцитах, но деления яйцеклеток не произошло. Исследователи отметили, что с помощью нового метода можно оценить биологическую активность в ядрах из клеток вымерших животных, а в перспективе — клонировать исчезнувших млекопитающих.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого попытались добиться деления ядер из клеток мамонтенка. Для этой цели ученые извлекли белковые структуры из костного мозга и мышечной ткани Юки. Всего удалось собрать 88 таких образцов из 273,5 мг клеточной ткани млекопитающего.

После этого специалисты пересадили ядерные структуры в живые яйцеклетки мышей. В результате несколько модифицированных ооцитов продемонстрировали признаки активности. Однако деления яйцеклеток не наблюдалось.

В результате исследования специалисты лишь частично восстановили биологическую активность в клетках мамонта. Тем не менее ученые считают, что им удалось сделать большой шаг к воскрешению вымерших древних животных. Более того, исследователи уверены, что в дальнейшем они смогут воссоздать и другие клеточные процессы, например репликацию ДНК. С помощью нового метода уже сейчас можно оценить биологическую активность в ядрах клеток вымерших животных.

«Как только мы получим ядра клеток, которые находятся в лучшем состоянии, мы сможем довести эксперимент до стадии клеточного деления», — сообщил изданию Asahi Shimbun один из авторов исследования Кей Миямото из Университета Киндай (Япония).