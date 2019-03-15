Ученым удалось частично оживить клетки из тканей мамонта

Российские и японские ученые частично восстановили биологическую активность в клетках шерстистого мамонтенка, который погиб около 28 тыс. лет назад, пишет «РТ». Останки млекопитающего ледникового периода были обнаружены в вечной мерзлоте Якутии в 2010 году.
Для этого специалисты пересадили белковые структуры из ткани млекопитающего в яйцеклетки мышей. В результате биологи выявили признаки активности в нескольких модифицированных ооцитах, но деления яйцеклеток не произошло. Исследователи отметили, что с помощью нового метода можно оценить биологическую активность в ядрах из клеток вымерших животных, а в перспективе — клонировать исчезнувших млекопитающих.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого попытались добиться деления ядер из клеток мамонтенка. Для этой цели ученые извлекли белковые структуры из костного мозга и мышечной ткани Юки. Всего удалось собрать 88 таких образцов из 273,5 мг клеточной ткани млекопитающего.
После этого специалисты пересадили ядерные структуры в живые яйцеклетки мышей. В результате несколько модифицированных ооцитов продемонстрировали признаки активности. Однако деления яйцеклеток не наблюдалось.
В результате исследования специалисты лишь частично восстановили биологическую активность в клетках мамонта. Тем не менее ученые считают, что им удалось сделать большой шаг к воскрешению вымерших древних животных. Более того, исследователи уверены, что в дальнейшем они смогут воссоздать и другие клеточные процессы, например репликацию ДНК. С помощью нового метода уже сейчас можно оценить биологическую активность в ядрах клеток вымерших животных.
«Как только мы получим ядра клеток, которые находятся в лучшем состоянии, мы сможем довести эксперимент до стадии клеточного деления», — сообщил изданию Asahi Shimbun один из авторов исследования Кей Миямото из Университета Киндай (Япония).
По мнению ученых, текущий уровень развития технологий не позволяет клонировать давно исчезнувших животных, однако благодаря подобным исследованиям этот момент приближается.