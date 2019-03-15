БарбосВидео: в Китае родились смешные тигрятаВидео: в Китае родились смешные тигрятаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии15 марта 2019, 15:19 ПоделитьсяВ Центральном Китае в зоопарке родились сразу шесть тигрят – две тигрицы родили друг за другом, пишет Lemmik со ссылкой на «Reporter». Смотрите, какие они милые! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииживотноезоопарккитайтигртигры