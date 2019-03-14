Трогательная история волкособа по кличке Юки

Когда недавно в интернете появилась фотография волкособа, сидящего рядом с девушкой, то девушка на его фоне казалась совсем миниатюрной. Люди поражались размерам этого волкособа, он казался нереально гигантским.

Позже выяснилось, что волкособа зовут Юки и на самом деле он не настолько большой, он весит всего 54 кг.

Юки живет в приюте для волков Shy Wolf Sanctuary и в его ДНК 87,5% волчьей крови, 8,6% крови хаски и 3,9% немецкой овчарки.

Как и у всех животных, попавших в приют, судьба Юки не слишком радостная. Щенком его купили у заводчика волкособов в качестве экзотического домашнего питомца, но быстро поняли, что он слишком большой и неуправляемый. В восемь месяцев его сдали в обычный приют, где его скорее всего ждало бы усыпление, если бы о нем не узнали сотрудники приюта Shy Wolf Sanctuary.

"Юки попал к нам в 2008 году и по сравнению с другими животными приюта он был в достаточно хорошем состоянии. Он имел ярко выраженный характер и у нас даже были планы сделать его так называемым "послом", то есть использовать для общения с посетителями. К сожалению, вскоре Юки повредил лапу и ему пришлось делать 5 операций, а за время лечения и нахождения в клетке он стал более нелюдимым".

Сейчас характер Юки описывают как "обожает женщин, любит внимание и добродушный увалень".

"Юки позволяет входить в его вольер лишь небольшой группе женщин-волонтеров. Мы шутя называем их его гаремом", - рассказывает волонтер Джуди.

Приют для волков Shy Wolf Sanctuary занимает 2,5 акра земли в Неаполе , штат Флорида, и в нем содержится более 60 волков, волкособов и койотов, выращенных в неволе или спасенных в дикой природе.

Это некоммерческая организация, чья цель "восстановить доверие между людьми и животными". В приюте работают более 30 сотрудников и волонтеров, и помимо содержания животных они также проводят просветительскую работу среди населения.

Для большинства волков этот приют стал единственным местом, где они могли найти помощь. В отличии от собак у волков практически нет шансов попасть к постоянным хозяевам, а в дикую природу их было невозможно выпустить, так как все они с детства жили лишь в окружении людей.

Судьба волкособов в США еще более печальная. Они считаются менее предсказуемыми в поведении чем волки и более агрессивными к человеку. Многие люди не знают этого, когда берут себе в дом необычного щенка, а когда они отказываются от подросшего волкособа, у него практически нет другого шанса, кроме как быть усыпленным.

По словам волонтеров волкособ Юки один из самых интересных животных приюта. Он получил кличку Ву ву, так как при виде волонтеров из своего "гарема" начинает издавать воющие звуки и очень радуется. когда они заходят к нему.

К сожалению, у Юки в прошлом году обнаружили рак крови, который пока развивается медленно и не оказал своего разрушительного влияния на его здоровье. Но все в приюте понимают, что Юки осталось в лучшем случае всего несколько лет.